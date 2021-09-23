Хабаровские военные вынесли из части продукты на 20 млн рублей

Военный суд в Хабаровске отправил в колонию начальника продовольственной службы и управляющего столовой одной из воинских частей. Они похитили у Минобороны РФ продукты более чем на 20 млн рублей.

Обвинение доказало, что с апреля 2017 года по октябрь 2018-го начальник продслужбы Алан Хасиков и завстоловой Владислав Подкутов намеренно создали излишки продуктов. Потом продали их более чем за 20 млн рублей.

Этого им показалось мало, и в феврале 2018 года по указанию Хасикова были подделаны документы на получение 133 пайков общей стоимостью 84 тыс. рублей. Пайки потом тоже продали за пределами части.

Оба признаны виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Хасиков также признан виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

«Хасикову и Подкутову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 4 года соответственно в исправительной колонии общего режима. Суд обязал подсудимых в солидарном порядке возместить причиненный ущерб в полном объеме», – рассказали в главном военном СУ Следственного комитета России.

Как сообщал «Новый День», директор краевого филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следователи подозревают его в хищении строительной техники на 80 млн рублей.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 23.09.21

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