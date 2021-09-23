Под Абаканом трое детей пострадали в ДТП по вине пьяного бесправника

Два подростка и двухлетняя девочка оказались в больнице в результате ДТП в селе Абанского района в Красноярском крае. Виновником аварии стал пьяный мужчина, который никогда не получал водительские права.

Авария случилась вечером 22 сентября в селе Долгий мост. 23-летний местный житель на Toyota Corolla пошел на обгон, не проверив дорогу. На встречной полосе он врезался в ВАЗ-2110. От удара задняя дверь иномарки открылась, и на дорогу выпала двухлетняя девочка, которая не была пристегнута и сидела без детского кресла.

Toyota отбросило в сторону, где машина сбила мальчиков 12 и 13 лет. Дети шли домой по обочине дороги. Все трое детей доставлены в больницу с травмами.

Инспекторы ДПС выяснили, что лихач на иномарке был пьян, но это не единственное его нарушение. «Он никогда не обучался в автошколе и не получал водительское удостоверение. Машину он приобрел в мае этого года, однако так и не зарегистрировал в установленном порядке», – пояснили в краевом УМВД.

Нарушителя посадили на 12 суток, ему грозят штрафы на сумму более 10 тыс. рублей. Машину поместили на штрафстоянку. Пассажирку иномарки, которая ехала не пристегнутой и не пристегнула дочь, привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, под Воронежем трехлетний ребенок и трое взрослых погибли из-за пьяного водителя КамАЗа. Грузовик с прицепом налетел на место другого ДТП. Виновник аварии и пенсионерка из другой машины доставлены в больницу.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 23.09.21

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