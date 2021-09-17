Под Воронежем четверо взрослых и ребенок погибли из-за пьяного водителя

КамАЗ с прицепом налетел на место другого ДТП на трассе под Воронежем. В итоге массовой аварии пять человек мертвы, в их числе трехлетний ребенок.

Инцидент случился вскоре после полуночи на 283-м км федеральной автодороги Р-298 «Курск-Саратов» в Панинском районе Воронежской области. «Форд Фьюжен» и грузовик «Вольво» стояли на трассе после ДТП, и в это время в них врезался КамАЗ.

«Погибли пять человек: 43-летняя водитель «Форда Фьюжен» и ее четыре пассажира, жители Аннинского района 47, 43, 34 и 3 лет. А также пострадали водитель КамАЗа и 71-летняя пассажирка «Форд Фьюжен», – рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники ГИБДД установили, что 51-летний водитель КамАЗа был пьян. Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Новый День», в Чите пьяный 17-летний подросток взял отцовскую машину и устроил смертельное ДТП. Он вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку, в результате чего 10-летняя девочка погибла, ее родители попали в больницу.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 17.09.21

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