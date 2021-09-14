В Забайкалье подросток задержан за убившее ребенка ДТП

Полиция Читы задержала 17-летнего местного жителя за смертельное ДТП. Пьяный подросток вылетел на встречную полосу и врезался в машину, где с родителями ехала 10-летняя девочка.

Авария случилась 12 сентября. Пьяный подросток за рулем ВАЗ-21061 не справился с управлением и выехал на встречку. Тем самым устроил массовое ДТП, врезавшись в Nissan и Toyota. Во второй иномарке ехали двое взрослых и 10-летний ребенок. Девочка умерла от травм, а взрослых доставили в больницу.

«17-летнему жителю Читы предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека). За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы», – рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, вечером 11 сентября подросток без прав вылетел на тротуар и сбил пятилетнего малыша с мамой. У обоих травмы головы, у мальчика множественные переломы.

Чита, Наталья Рязанова

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