Томич напал на фельдшера скорой помощи

Житель Томска устроил дебош в машине скорой помощи, которая приехала на его вызов. 35-летний мужчина напал на фельдшера и вместе с медпомощью получил административный протокол, рассказали в региональном УМВД.

Происшествие случилось ночью 23 сентября, когда бригада скорой помощи прибыла на Иркутский тракт в Томске. Пострадавший был пьян, медики посадили его в свою машину, чтобы осмотреть.

«Пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины», – цитирует пострадавшую Анжелику пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Водитель вызвал полицию, и прибывшие сотрудники задержали дебошира. В отношении него уже составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Сотрудники назначили несколько экспертиз, чтобы установить степень телесных повреждений у фельдшера.

В конце июля пьяный житель Челябинска начал вести себя агрессивно, когда машина скорой помощи везла его в больницу. Он матерился, бросал вещи и лез в драку. Позже был задержан сотрудниками Росгвардии.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 23.09.21

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