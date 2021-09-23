Молодые родители из Гатчины задержаны за избитого до полусмерти младенца

Следователи задержали 29-летнюю жительницу Гатчины и ее 23-летнего сожителя по делу о покушении на убийство. Молодые родители так избили дочь, что врачи едва ее спасли.

Девочку 2021 года рождения привезли в больницу в ночь на 22 сентября. Она была в крайне тяжелом состоянии после побоев. Прибывшие в больницу правоохранители заподозрили, что избиение – дело рук родителей малышки.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Мужчина и женщина задержаны, следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения», – пояснили в управлении Следственного комитета по Ленинградской области.

Следователи выясняют мотивы и причины подобного обращения с ребенком.

Как сообщал «Новый День», в начале августа в больницу Петропавловска-Камчатского привезли семимесячную девочку с побоями. Малышку привезли органы опеки, забравшие ее из семьи, где ребенка избивали.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.09.21

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