В Сочи внедорожник насмерть задавил двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка попала под колеса внедорожника «Ленд Ровер Дискавери» в Хостинском районе Сочи. Ребенок умер на месте от полученных травм, сообщили в городском ОГИБДД.
Авария случилась вечером 21 сентября на улице Возрождения. Водитель заезжал на парковку и не убедился, что дорога перед ним свободна. Под колеса попала маленькая девочка, которая скончалась до приезда медиков.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Как сообщал «Новый День», двухлетняя девочка и два школьника оказались в больнице после ДТП в Красноярском крае. Пьяный бесправник врезался в другую машину, а потом сбил двух мальчиков на обочине.
Сочи, Сентябрь, Наталья Рязанова
Сочи, Сентябрь. Другие новости 24.09.21
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