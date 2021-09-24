ФСБ накрыла крупнейший канал поставки наркотиков в Россию

Спецслужбы пресекли один из крупнейших каналов поставки синтетических наркотиков в Россию. В четырех регионах задержаны пятеро участников преступной группировки. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Спецоперации проводились в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае. Задержанные занимались распространением наркотиков через интернет-магазины в даркнете. Среди задержанных оказался организатор производства и каналов сбыта запрещенных веществ, он координировал действия подельников с территории Турции.

Ранее в Рузском районе Подмосковья силовики накрыли подпольную нарколабораторию производственной мощностью более 500 кг в месяц. Изъято более 60 кг мефедрона, а также прекурсоры, химические реактивы и лабораторное оборудование.

По данным фактам возбуждено сразу несколько уголовных дел. Задержанные арестованы, им уже предъявлены обвинения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.21

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