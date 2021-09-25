В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление береговой полиции Турции. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 25 сентября у берегов стамбульского района Йеникей. 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря. 128-метровый российский сухогруз «Русич 10» плыл из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

Оба судна пришвартованы к берегам района Бююкдере. На место происшествия были направлены 14 буксиров береговой охраны.

Стамбул, Наталья Петрова

Стамбул. Другие новости 25.09.21

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