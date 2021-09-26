При крушении поезда в США погибли три человека, десятки ранены

В американском штате Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии погибли три человека, более 50 человек пострадали, сообщают американские СМИ. Национальный совет по безопасности на транспорте в США начал расследование инцидента.

Пассажирский поезд Empire Builder, курсирующий между Сиэтлом и Чикаго, сошел с рельсов неподалеку от города Джоплин около 16:00 по местному времени, сообщила компания-перевозчик Amtrak. В момент крушения в поезде находились 146 пассажиров и 16 сотрудников поездной бригады. С рельсов сошли семь из десяти вагонов.

На месте происшествия работают спасатели и медики, в эвакуации пострадавших в больницы задействованы медицинские вертолеты.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США направил следственную группу для расследования инцидента с поездом, говорится в заявлении регулятора в твиттере.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 26.09.21

В Екатеринбурге трое суток разыскивают 14-летнюю девочку-подростка (ФОТО). / На пермском тракте в массовом ДТП с автобусом пострадали четыре человека (ФОТО). / Семья с тремя детьми получила серьезные травмы в ДТП: ВАЗ въехал в лоб Honda Integra (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»