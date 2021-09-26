Автоматика остановила четвертый энергоблок Калининской АЭС

Четвертый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области остановлен автоматикой, сообщается в телеграм-канале концерна «Росэнергоатом». Отключение произошло сегодня в 10:01 мск.

Специалисты выясняют причины срабатывания автоматики. «Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет», – говорится в сообщении.

Три энергоблока Калининской АЭС продолжают работу. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС находится на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля.

Тверь, Наталья Петрова

Тверь. Другие новости 26.09.21

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