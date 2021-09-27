Пациентка погибла при пожаре в ковидарии под Воронежем

Один человек погиб при пожаре в отделении для больных коронавирусом в больнице города Лиски Воронежской области. По предварительным данным, возгорание возникло от зарядного устройства для телефона.
Пожар возник сегодня ночью в одной из палат в «красной зоне» на втором этаже пятиэтажного здания районной больницы. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Из здания был эвакуирован 31 человек. В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения.
В ЕДДС рассказали, что причиной пожара, предварительно, стала зарядка телефона, а эвакуация проводилась только со второго этажа. Другие отделения больницы работают в обычном режиме
Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что произошло замыкание электропроводки. «В результате в палате на втором этаже повреждены огнем кровать и стена на общей площади 15 кв. м», – говорится в сообщении ведомства. Пожар ликвидирован в 02:58, спустя полчаса после поступления сообщения о возгорании.
Воронеж, Наталья Петрова
Воронеж. Другие новости 27.09.21
В Челябинске задержали вора, поставившего кражу люков на поток. / Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании девочки полицейским. / Почти всех задержанных в Екатеринбурге лимоновцев выпустили без составления протоколов. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube