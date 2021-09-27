Пациентка погибла при пожаре в ковидарии под Воронежем

Один человек погиб при пожаре в отделении для больных коронавирусом в больнице города Лиски Воронежской области. По предварительным данным, возгорание возникло от зарядного устройства для телефона.

Пожар возник сегодня ночью в одной из палат в «красной зоне» на втором этаже пятиэтажного здания районной больницы. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Из здания был эвакуирован 31 человек. В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения.

В ЕДДС рассказали, что причиной пожара, предварительно, стала зарядка телефона, а эвакуация проводилась только со второго этажа. Другие отделения больницы работают в обычном режиме

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области уточнили, что произошло замыкание электропроводки. «В результате в палате на втором этаже повреждены огнем кровать и стена на общей площади 15 кв. м», – говорится в сообщении ведомства. Пожар ликвидирован в 02:58, спустя полчаса после поступления сообщения о возгорании.

Воронеж, Наталья Петрова

Воронеж. Другие новости 27.09.21

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