Жертвами преступлений в России в 2021 году стали почти 16 тысяч человек

За первые восемь месяцев 2021 года в России в результате совершенных преступлений погибли 15,8 тысячи человек, еще 22,2 тысячи пострадали. Это следует из данным статистики о состоянии преступности, подготовленных МВД РФ.

Из общего числа на сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тысячи человек), на города и поселки городского типа – 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (15 тысяч человек).

В общей сложности с января по август текущего года было совершено 1,1 млн преступлений. Четыре преступления из пяти (80,9%) происходят в городах и поселках городского типа. За этот период было выявлено на 0,8% меньше преступлений, чем в прошлом году.

Общий ущерб от совершенных правонарушений составил почти 300 млрд рублей, сообщили в МВД. По сравнению с 2020 годом, показатель снизился более чем на 15%. Основная часть ущерба (89,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.09.21

После мощного землетрясения на Крите объявлена угроза цунами. / В Кургане на ярмарке у гостиницы «Воробьевы горы» на людей упал рекламный баннер. / В Крыму тигр набросился на годовалого ребенка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»