В президента Франции метнули яйцо с криком «Да здравствует революция!» (ВИДЕО)

В президента Франции Эммануэля Макрона бросили куриное яйцо во время визита в Лион. Злоумышленник при этом выкрикнул «Да здравствует революция!». Нападавший задержан.

Инцидент произошел на Международной выставке общественного питания и гостеприимства, сообщает Le Figaro. Яйцо попало в плечо политика, но не разбилось, а отскочило в сторону.

Метателя задержала служба безопасности. Ему 20 лет. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. «Если ему есть что сказать, пусть приезжает», – сказал президент Франции и попросил доставить нападавшего к нему.

Это не первый случай, когда в Макрона запустили яйцо. В 2017 году во время посещения сельскохозяйственной выставки в него бросили яйцо, которое разбилось у него на голове. А в июне 2021 года Макрон получил пощечину во время приветствия в ходе визита в коммуну Тен Л'Эрмитаж департамента Дром.

Лион, Наталья Петрова

Лион. Другие новости 27.09.21

Нападение на помощника Зеленского оказалось выгодным только Зеленскому. / Обвиняемые в изнасиловании 12-летней девочки арестованы на два месяца. / Задержан организатор смертельного восхождения на Эльбрус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»