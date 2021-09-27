Газ взорвался в жилом доме под Ставрополем, пострадал один человек

При взрыве газа в жилом доме в Изобильненском городском округе Ставропольского края пострадал один человек. Из пятиэтажки эвакуировано 30 человек, сообщает МЧС России.

Бытовой газ взорвался на втором этаже жилого дома, пожара не последовало. По данным ведомства, несущие конструкции здания не пострадали. Взрывной волной межкомнатные повреждены межкомнатные перегородки и выбило окна.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в городе Сердобске Пензенской области пострадали два человека. После взрыва начался пожар – огнем полностью уничтожена трехкомнатная квартира.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 27.09.21

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