Россия и Китай отстранены от строительства блока АЭС в Чехии

Чешское телевидение сообщило 27 сентября, что президентом Чехии Милошем Земаном подписан закон об отстранении России и Китая от строительства блока АЭС «Дукованы» на востоке страны.

Законом, который подписал Земан, вводится метод определения покупной цены нового блока «Дукованы», который связан с обеспечением финансирования проекта и определяет поставщиков услуг для АЭС. В частности, для достраивания АЭС Чехия будет использовать только технологии компаний из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) от 1996 года. Ни Россия, ни Китай в них не входят, – сообщают Известия.

Технологии российских и китайских фирм не могут быть использованы также и в ходе последующей эксплуатации блока.

Следует отметить, что еще в августе этого года президент Чешской республики раскритиковал исключение России и выразил обеспокоенность тем, что из-за этого контракт станет дороже.

1 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Чехия решила встать на «русофобские рельсы», оправдывая это бездоказательными обвинениями в адрес РФ. Он упомянул исключение «Росатома» из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС.

В июне палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила компании России и КНР из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Позже это сделала вторая палата парламента Чехии.

В апреле правительство Чехии решило исключить «Росатом» из числа участников тендера.

Обострение российско-чешских отношений произошло после того, как премьер-министр Чехии Анджей Бабиш 17 апреля обвинил спецслужбы России в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 27.09.21

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