В Чехии опровергли слухи о смерти президента Милоша Земана

Здоровье президента Чехии Милоша Земана оставляет желать лучше. После недавней госпитализации глава государства не показывался на публике, что породило слухи о его кончине. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек опроверг эти предположения, но признал, что Земан болен.

«После госпитализации он должен восстановить силы. Мы должны помнить, что ему 77 лет, в это время могут появиться некоторые недуги», – сказал пресс-секретарь.

В администрации президента ранее заявили, что Земан не придет на участок, чтобы проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента. Избирательная комиссия приедет к нему в замок в Лани, пишут местные СМИ.

Изначально было запланировано, что после выборов президент с премьер-министром Андреем Бабишем дадут интервью на телевидении, однако все будет зависеть от самочувствия главы государства.

«Я не хочу сейчас говорить, будет ли это так. Господин президент будет следовать рекомендациям врачей, здоровье на первом месте», – ответил Овчачек на вопрос, будет ли президент выступать публично хотя бы после выборов.

Напомним, в сентябре Земан прошел плановую госпитализацию в Праге в Центральном военном госпитале. Он страдает невропатией ног и передвигается в кресле-коляске.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 08.10.21

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