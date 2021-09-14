Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

76-летний президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Стршешовице в Праге. Причины ухудшения самочувствия главы государства не сообщаются.

Вместе с Земаном в больнице находится его супруга Ивана. Как сообщает портал Novinky.cz, госпитализация главы государства может быть длительной.

Представитель Центрального военного госпиталя Итка Зинке подтвердила, что президент находится в клинике. Однако она не сообщила, в связи с чем Зееману потребовалась медицинская помощь.

Стоит отметить, что глава Чехии ранее сталкивался с проблемами со здоровьем. Не так давно он был вынужден пользоваться инвалидным креслом из-за невропатии ног. К тому же у президента ослаб слух и наблюдались проблемы с артериальным давлением. В прошлом году Земан признался, что у него диагностировали диабет, требующий контроля со стороны врачей.

Кроме того, в эти выходные бывший президент Чехии Вацлав Клаус оказался в больнице из-за повышенного давления. Он провел в клинике две ночи, а в понедельник днем врачи отпустили его продолжать лечение дома. Однако медики рекомендовали Клаусу пройти тщательное обследование. Сегодня экс-глава государства вновь приехал в госпиталь, при себе у него была сумка с вещами.

Прага, Зоя Осколкова

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