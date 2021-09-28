Спецслужбы задержали 48 подпольных оружейников в 18 российских регионах

Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», – говорится в сообщении.

В ходе операции правоохранители действовали в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

Среди изъятого оружия были семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, свыше 12000 патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – добавили в ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

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