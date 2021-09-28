МИД РФ отреагировал на удаление каналов RT на YouTube

«Беспрецедентной информационной агрессией» назвал МИД РФ удаление немецкоязычных каналов на видеохостинге YouTube.

В заявлении внешнеполитического ведомства России, опубликованном 28 сентября, говорится следующее: «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны».

В российском МИДе отметили, что действия по блокировке каналов лишили 700 тыс. немецкоязычных подписчиков выбранного источника информации и выразили уверенность в необходимости симметричных ответных мерах в отношении немецких СМИ.

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в МИД РФ.

Ранее в этот день Роскомнадзор пригрозил компании Google штрафом в 1 млн рублей в случае отказа разблокировать каналы RT.

Об удалении каналов RT DE и Der Fehlende c YouTube сообщила 28 сентября в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян, подчеркнув, что RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Видеохостинг объяснил удаление каналов RT нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.

RT DE и Der Fehlende Part (DFP) – это немецкоязычные проекты российской международной сети информационных телеканалов RT.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.09.21

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