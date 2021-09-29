Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой за ограничение RT в Германии

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать немецкоязычные каналы редакции RT в YouTube, пригрозив компании блокировкой самого видеохостинга. Соответствующее письмо Роскомнадзор направил руководству Google, заявили в надзорном ведомстве.

РКН потребовал «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today», говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Роскомнадзор обвинил администрацию Google в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. По его мнению, действия IT-гиганта «являются актом цензуры в отношении российских СМИ».

В ведомстве предупредили, что в случае игнорирования предупреждения Роскомнадзора «законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа» к видеохостингу.

Как сообщал «Новый День, накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении каналов RT DE и Der Fehlende c YouTube. Видеохостинг объяснил удаление каналов RT нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.

МИД России назвал удаление немецкоязычных каналов RT на YouTube «беспрецедентной информационной агрессией» и заявили о необходимости принятия симметричных ответных мерах в отношении немецких СМИ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.21

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