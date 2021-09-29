Суд отправил под арест главу Group-IB по делу о госизмене

Основатель и гендиректор IT-компании Group IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Решение о мере пресечения было принято накануне. Сачков заключен под стражу до 27 ноября 2021 года. По статье 275 УК РФ (госизмена) ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробности дела неизвестны. В суде сообщили, что все материалы уголовного дела засекречены.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе Group-IB в Москве 28 сентября прошел обыск, а глава компании задержан. Оперативные мероприятия начались утром и завершились вечером. Утром 29 сентября пресс-служба Group-IB подтвердила проведение обысков в своей штаб-квартире, отметив, что не располагает информацией о причинах оперативно-розыскных действий. В компании заверили, что обслуживание клиентов ведется в штатном режиме.

Group-IB работает в сфере компьютерной безопасности, занимается разработкой решений для борьбы с кибератаками и кибермошенничеством.

Компания сотрудничает с некоторыми российскими банками и госкомпаниями, а также с российскими силовыми ведомствами, Интерполом и Европолом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.21

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