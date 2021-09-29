Под Тверью обнаружили тело пропавшего почти год назад подростка

В Тверской области обнаружили тело подростка, который пропал 22 ноября 2020 года. Следователи устанавливают причины смерти несовершеннолетнего. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В день исчезновения 16-летний мальчик находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. Следователи провели масштабную работу, опросили возможных свидетелей, тщательно изучили путь подростка.

«В поисковых мероприятиях на протяжении всего времени были задействованы следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета, полиции, кинологи со служебными собаками, представители службы МЧС, водолазы ГИМС, существенную помощь оказывали волонтеры ВПСО «СОВА», а также местные жители», – сообщается на сайте СКР.

Территорию от деревни Рогожа до города Осташков, а также от города Осташков до села Святое осматривали с применением беспилотников. Были проверены заброшенные строения, дома, чердаки и подвалы, канализационные люки, колодцы, лесной массив, обследован берег и акватория озера Селигер.

28 сентября 2021 года скелетированное тело пропавшего было обнаружено с вертолета. «Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – добавили следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

Тверь, Зоя Осколкова

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