СКР возбудил второе дело после крушения вертолета в Подмосковье

Пассажиры упавшего в подмосковном Лыткарино вертолета во время полета были на экскурсии. Следственный комитет возбудил второе уголовное дело, о предоставлении некачественных услуг, повлекших смерть трех человек.

«Установлено, что на вертолете Robinson R-44 оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов. 3 октября предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», – сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Напомним, вечером 3 октября вертолет Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 взлетел с аэродрома «Мячково». На борту находился пилот и двое пассажиров. В ходе полета воздушный борт потерял управление и упал в лесополосе в городском округе Лыткарино. Все люди на борту погибли.

Транспортная прокуратура проводит проверку, а СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.10.21

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