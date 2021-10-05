В Сочи оползень сдвинул с места 20 жилых домов

Обильные осадки спровоцировали смещение 20 жилых домов в Лазаревском районе Сочи. Синоптики прогнозируют сильные ливни, объявлено экстренное предупреждение.

Оползень сошел в селе Сергей-Поле. Здания вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов восемь были заселены. Сейчас проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Telegram: Оползень сдвинул дома в Сочи

Кроме жилых домов пострадали и коммуникации: наклонились опоры газовых труб, испорчено электроснабжение, повреждена дорога в село Варваровка. По данным МЧС края, пострадавших и погибших нет. «Спланировано размещение эвакуированных жителей поселка в санатории»,– говорится в сообщении.

В мэрии Сочи создали оперативный штаб по устранению последствий стихии, который курирует глава города Алексей Копайгородский. «Всем семьям, пострадавшим от непогоды, окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой», – написал Копайгородский в свое телеграм-канале.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 05.10.21

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