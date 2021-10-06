Хабаровские браконьеры спрятали в тайниках черную икру на 55 млн рублей

Пограничники нашли подземные тайники браконьеров в Николаевском районе Хабаровского края, а в них – сотни контейнеров с черной икрой. Ущерб от незаконной добычи икры оценили в 55 млн рублей.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводили проверку в поселке Маго Николаевского района. В нежилом помещении они нашли два подземных тайника, в которых злоумышленники спрятали 340 полулитровых контейнеров с икрой осетровых рыб.

«Общий вес изъятой продукции составляет свыше 170 кг, а ущерб, нанесенный в результате незаконной добычи водных биоресурсов, составил около 55 млн рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь решается вопрос о начале расследования незаконной добычи и оборота особо ценных водных биоресурсов видов, занесенных в Красную книгу РФ (по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», в конце сентября в Волгограде задержали москвича, который привез чемодан черной икры на продажу. Объем незаконно добытой икры составил 15 литров. Возбуждено уголовное дело.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 06.10.21

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