Москвич привез в Волгоград чемодан контрабандной черной икры

Полиция Волгограда задержала пассажира из Москвы, чей чемодан был заполнен контейнерами с черной икрой. Общий объем незаконно добытой икры составил 15 литров, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«40-летний житель Москвы на самолете прибыл в Волгоград с целью сбыта черной икры. В его чемодане обнаружены 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра каждый с икрой амурского осетра, занесенного в Красную книгу РФ», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители предположили, что икра добыта браконьерами в Хабаровском крае. Задержанный признался, что купил деликатес в Москве и хотел заработать на его перепродаже.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу.

Как сообщал «Новый День», в январе суд на Дальнем востоке вынес приговор кубанцу, который организовал группу браконьеров по добыче черной икры. Они незаконно добыли не менее 20 ценных рыб, из которых достали более 390 кг икры. Ущерб от их действий оценили в 84 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.09.21

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