Напавший на отдел полиции в Лисках вышел из комы

Подозреваемый в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области вышел из комы. Следователи уже допросили его о событиях 16 сентября, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

Виктор Мирской дал первые показания вскоре после того, как пришел в себя. Он отвечал на вопросы очень коротко. По данным источника, следователи пока не выяснили мотивы его поступков.

Фигурант уголовного дела останется в больнице, пока ему не станет лучше. Потом его отвезут на психиатрическую экспертизу.

Как сообщал «Новый День», 52-летний житель Каменского района был ранен при задержании. По версии следствия, 16 сентября мужчина убил знакомую и двух ее сыновей, а после подложил взрывчатку к отделу полиции в городе Лиски. В результате сотрудник полиции был ранен.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 06.10.21

Доверенных лиц канцлера Австрии подозревают в подкупе СМИ. / СКР возбудил новые дела о пытках в саратовской тюремной больнице, а руководство уволено. / Запад прислал Зеленскому «чёрную метку» – украинский политолог. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»