Пойман подозреваемый в убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Им оказался 52-летний житель Каменского района Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Имя задержанного полиция не раскрывает. По данным Следственного комитета, в совершении тяжких преступлений подозревается житель села Волчанское Виктор Мирской.

Спецоперация по задержанию преступника проводилась в Подгоренском районе Воронежской области. Правоохранители заметили автомобиль подозреваемого около села Студенок. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление. Полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего «подозреваемый получил ранение», сообщает ГУ МВД РФ по региону. По данным СМИ, подозреваемый ранен в голову. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Отмечается, что среди полицейских и гражданских лиц никто не пострадал.

В настоящее время в доме подозреваемого проводится обыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Новый День», накануне ранним утром мужчина в военной форме, каске, бронежилете подорвал входную дверь здания отдела полиции по Лискинскому району, сел в автомобиль «Нива» и скрылся. В результате взрыва осколочное ранение получил сотрудник ППС. Перед этим преступник расправился с соседями – женщиной и ее двумя детьми и, по данным СМИ, заминировал свой дом. По версии следствия, тройное убийство было совершено «на почве бытового конфликта». Следователи возбудили уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел.

Воронеж, Наталья Петрова

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