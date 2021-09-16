Названа возможная причина нападения на отдел полиции под Воронежем

Установлена личность мужчины, напавшего на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Им оказался житель Каменского района – сотрудник частного охранного предприятия. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на информированные источники.

По их данным, у мужчины произошел бытовой конфликт с соседской семьей, вероятно, он обратился в полицию, но помощи не получил. Тогда находящийся в состоянии аффекта мужчина напал на соседей, с которыми конфликтовал, а затем поехал в Лиски, где попытался взорвать отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Каменском районе погибли женщина и двое ее детей.

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках было совершено сегодня ранним утром. Неизвестный вооруженный мужчина проник на территорию райотдела полиции, ранил полицейского и скрылся на автомобиле, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка. Ведется его розыск.

По данным СМИ, преступник был в каске и в военной форме, с автоматическим оружием в руках. Он открыл огонь и попытался взорвать здание полиции.

Воронеж, Наталья Петрова

Воронеж. Другие новости 16.09.21

СКР проверит обстоятельства смерти трехлетнего мальчика в Батайске. / В Йемене убиты 50 повстанцев и проправительственных солдат. / В Омской области женщина попала в реанимацию после взрыва газа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»