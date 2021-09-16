СМИ: ЧОПовец, атаковавший отдел полиции под Воронежем, убил женщину и двух детей

Напавший на отдел полиции в Воронежской области мужчина может быть причастен еще к трем убийствам – расправе над женщиной и ее двумя детьми. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его сведениям, после нападения на отдел полиции в городе Лиски, по предварительным данным, преступник расстрелял женщину и двух детей в селе Каменка, после чего скрылся с места преступления.

В то же время «Лайф» сообщает, что тройное убийство было совершено не в Каменке, а в другом соседнем с Лисками селе Волчанском. По его данным, жертвами стали 59-летняя женщина, 19-летний юноша и пятилетняя девочка.

Официально сведения о возможной причастности напавшего на отдел полиции к тройному убийству пока не подтверждены.

Напомним, неизвестный мужчина атаковал отдел полиции в Лисках сегодня в 05:30. Преступник был одет в военную форму, бронежилет и был вооружен автоматическим оружием. Он приехал к отделу полиции на «Ниве» и открыл стрельбу. После чего злоумышленник проник в здание, где привел в действие взрывное устройство, а затем скрылся. По официальным данным областного главка полиции, ранение получил один полицейский. Преступника ищут.

По данным телеграм-канала Mash, напавший на отдел полиции мужчина приехал на машине с рекламой местной фермы «Эко-Нива-Агро». Также отмечается, что он работал в ЧОПе, который сотрудничал с фермой.

Добавим, все отделы и посты полиции в Воронежской области и соседних регионах приведены в состояние повышенной боевой готовности. Принимаются все необходимые меры к задержанию преступника.

Воронеж, Наталья Петрова

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