Нападение совершено на отдел полиции в Воронежской области

В результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области ранен один правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в 5:30 утра неизвестный мужчина проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника полиции, после чего скрылся на автомобиле. Нападавшего ищут. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что к отделу полиции на «Ниве» подъехал неизвестный с автоматом в военной экипировке и открыл огонь. Затем он зашел внутрь, взорвал самодельную бомбу и сбежал с места преступления.

На месте происшествия работают оперативники УФСБ, злоумышленника разыскивают по всему региону.

Воронеж, Наталья Петрова

Воронеж. Другие новости 16.09.21

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