СКР подтвердил причастность напавшего на воронежский РОВД к убийству семьи

В Воронежской области следователи выясняют обстоятельства сразу двух преступлений с одним подозреваемым. Мужчина, напавший на отдел полиции в городе Лиски, подозревается также в тройном убийстве.

«Возбуждены уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства», – говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый «на почве бытового конфликта» расправился со знакомой и двумя ее детьми, а после отправился к местному отделению полиции. Он подложил бомбу под входную дверь, сел в машину и скрылся. В результате взрыва ранен сотрудник ППС.

Следователи предполагают, что подозреваемый направился в Острогожск. Сейчас выясняют его личность и место нахождения.

Как сообщал «Новый День», нападение на отдел полиции случилось около 5:30 часов. Полицейский получил осколочное ранение в ногу, неопасное для жизни. Жертвами злоумышленника также могли стать 59-летняя женщина, ее сын 19 лет и пятилетняя дочь.

Воронеж, Наталья Рязанова

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