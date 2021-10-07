CNN: Российские хакеры продолжают атаки на правительственные сети США и ЕС

Хакерская группировка из России продолжает попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов компании Mandiant, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным телеканала, речь идет о тех же хакерах, которые совершили кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году. Эти же злоумышленники якобы стояли за взломами с использованием софта SolarWinds, целью которых было получение разведданных.

«Группировка создала угрозу для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся вопросами внутренней и внешней политики, а также для поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или непрямой доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», – заявил старший вице-президент Mandiant.

При этом Вашингтон пристально следит за активностью «российских хакеров». В частности, этот вопрос поднимался в ходе недавних встреч Совета национальной безопасности Белого дома, рассказал эксперт.

Тем временем, Москва категорически отвергает какую-либо причастность к кибератакам. Российские власти неоднократно заявляли, что все обвинения во взломах сетей американских федеральных ведомств бездоказательны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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