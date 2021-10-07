российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 октября 2021, 10:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

CNN: Российские хакеры продолжают атаки на правительственные сети США и ЕС

Хакерская группировка из России продолжает попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов компании Mandiant, специализирующейся на кибербезопасности.

По данным телеканала, речь идет о тех же хакерах, которые совершили кибератаки на правительственные структуры США в 2020 году. Эти же злоумышленники якобы стояли за взломами с использованием софта SolarWinds, целью которых было получение разведданных.

«Группировка создала угрозу для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся вопросами внутренней и внешней политики, а также для поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или непрямой доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», – заявил старший вице-президент Mandiant.

При этом Вашингтон пристально следит за активностью «российских хакеров». В частности, этот вопрос поднимался в ходе недавних встреч Совета национальной безопасности Белого дома, рассказал эксперт.

Тем временем, Москва категорически отвергает какую-либо причастность к кибератакам. Российские власти неоднократно заявляли, что все обвинения во взломах сетей американских федеральных ведомств бездоказательны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.10.21

Из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС в пяти муниципалитетах. / Геббельс до сих пор является почетным гражданином Потсдама. / Facebook отложил внедрение новых функций. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США пациентам без прививки от коронавируса отказывают в пересадке органов

Цукерберг опроверг вред Facebook для детей

В ЦРУ возникли проблемы с информаторами в других странах

СМИ объяснили, почему США не могут воевать с Россией и КНР

Житель Калифорнии выиграл в лотерею 700 млн долларов

В США хотят посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках

Клинт Иствуд отсудил $6,1 млн у литовской компании за фейковую рекламу

Google нашел уязвимости в Chrome для взлома компьютера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Европа, США,