Напавший на отдел полиции под Воронежем признал вину в массовом убийстве

Следователи предъявили Виктору Мирскому обвинение в убийстве семьи из трех человек и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Мужчина признал свою вину, сообщили в Следственном комитете.

Следователи допросили подозреваемого в больнице и предъявили обвинение по трем статьям: в убийстве трех человек, включая малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном хранении оружия и взрывчатки.

«Состояние Мирского позволяет проводить с ним следственные действия. В ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил об обстоятельствах подготовки и совершения преступлений, а также об их мотивах», – пояснили с пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 16 сентября Мирской убил знакомую, ее сына и внука из-за бытового конфликта. А потом отправился в Лиски и подложил самодельную бомбу под дверь отдела полиции, сотрудники которой встали на сторону его оппонента в земельном споре. При взрыве был ранен сотрудник полиции.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но 17 сентября его задержали. При этом мужчина был ранен, некоторое время провел в коме и сейчас находится в больнице.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 08.10.21

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