В Красноярске суррогатную мать будут судить за торговлю детьми

Следователи в Красноярске передадут в прокуратуру первое уголовное дело о продаже детей из России в Китай. Приговор в отношении одной из суррогатных матерей поможет «закрепить доказательства» для другого расследования.

«Дело в отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство. Оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд», – пояснил адвокат потерпевших из Китая Игорь Трунов в беседе с ТАСС.

До передачи дела прокурору с материалами ознакомят обвиняемую и 20 потерпевших. Первый приговор по резонансным делам о торговле детьми позволит следователям использовать некоторые доказательства для работы с остальными фигурантами.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело возбудили после попытки трех жительниц Казахстана продать в Китай младенцев за миллион рублей. Возбуждены дела о торговле детьми, а также о халатности заместителя главврача перинатального центра в Красноярске и три уголовных дела о подделке документов.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый искал женщин из России и Казахстана, которые готовы были выносить и отдать ребенка. Их переправляли в Камбоджу для процедуры оплодотворения материалом отцов из Китая. Женщины возвращались в Красноярск, где рожали и оставляли младенцев с няней. Следователи установили 19 младенцев, которых родили суррогатные матери и передали за вознаграждение.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 13.10.21

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