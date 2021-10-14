ФСБ нашла в семи регионах лиц, финансировавших террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 14 жителей семи регионов РФ. Граждан подозревают в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Операция прошла в Москве, Дагестане, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях, Хабаровском крае.

«При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, религиозно-экстремистская литература», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Пятеро задержанных стали фигурантами уголовных дел о содействии террористической деятельности (части 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в московском регионе задержаны два лидера и шесть участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Они «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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