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Понедельник, 4 октября 2021, 13:45 мск

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В московском регионе ликвидирована ячейка международных террористов

В московском регионе задержаны два лидера и шесть участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», передает «Интерфакс».

Также сообщается, что изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, а также средств связи, электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности.

Москва, Мария Соколова

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