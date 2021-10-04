В московском регионе ликвидирована ячейка международных террористов

В московском регионе задержаны два лидера и шесть участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», передает «Интерфакс».

Также сообщается, что изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, а также средств связи, электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 04.10.21

Цены в подмосковных «Магнитах» и «Пятерочках» снизились после предупреждения ФАС. / Стоимость зимних шин в России взлетела на 25% и выше. / Десять человек стали жертвами шторма «Шахин» в Ираке и Омане. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»