В Абхазии утонули два туриста из России

На абхазском курорте утонули двое российских туристов. Он пошли купаться в шторм. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Сообщение спасателям поступило около девяти утра в городе Гагра. В этом время на море бушевал шторм мощностью до семи баллов. Сильный ветер и высокие волны затрудняли работу спасателей.

В результате тела погибших найдены водолазами и доставлены в морг районной больницы. Это жители Липецка – мужчина 1957 года рождения и женщина 1953 года рождения, передает «Интерфакс».

По данным МЧС Абхазии, за лето в республике было зафиксировано около 20 несчастных случаев на воде.

Гагра, Зоя Осколкова

Гагра. Другие новости 15.10.21

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