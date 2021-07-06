В Абхазии за сутки утонули двое туристов из России

За сутки двое российских туристов погибли в воде из-за сильного шторма в Абхазии. Еще четверых россиян сумели спасти, сообщили в МЧС республики.

«5 июля в 17:45 поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения. Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря», – рассказали в ведомстве.

Еще один россиянин утонул около 22 часов 4 июля в акватории Гагры. Он отправился купаться при 3-х метровых волнах и не смог выплыть. Там же, но утром волна по счастливой случайности вынесла на берег тонущую туристку из России. А днем позже из штормового моря спасли жителей Ярославля и Набережных Челнов.

«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 48-летний житель Челябинска утонул 17 июня во время шторма в Гагре. Его тело обнаружили только 25 июня и передали родственникам.

Сухум, Наталья Рязанова

Сухум. Другие новости 06.07.21

В Чите неизвестный расстрелял пару в машине. / Пропавший на Камчатке самолет садился в сложных метеоусловиях и мог упасть в море. / Спасатели снимали людей с крыш в подтопленной Кубани. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»