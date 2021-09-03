Нижегородец утонул в Гагре во время шторма

Россиянин утонул в Абхазии во время шторма. Спасатели ищут его тело, но поискам мешает непогода, сообщили в национальном министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Житель города Выкса Нижегородской области решил поплавать в реке в городе Гагра. Вода была неспокойная из-за шторма, но туриста это не остановило. В результате нижегородец не смог выплыть и утонул.

Сообщение о его пропаже поступило около 22:19 часов 2 сентября.

«Сотрудники ведут поиски 48-летнего жителя Нижегородской области, утонувшего в акватории Гагры. Сильный шторм в районе поисков существенно осложняет работу спасателей», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в начале июля в Абхазии за сутки утонули двое российских туристов из-за сильного шторма. Еще четверых россиян едва сумели спасти.

Гагра, Наталья Рязанова

Гагра. Другие новости 03.09.21

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