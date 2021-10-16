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Суббота, 16 октября 2021, 09:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Четверо россиян умерли в албанской сауне

Служащие отеля в деревне Керрет в Албании нашли четырех российских туристов мертвыми в помещении сауны. По предварительной версии, все они задохнулись, пишет Albanian Daily News.

В полиции заявили, что тела обнаружены около 22:20 по местному времени (23:20 мск). Погибшим было от 31 до 58 лет, там были двое мужчин и две женщины.

Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего, ищут контакты родственников погибших.

Накануне стало известно о двух россиянах, которые утонули на абхазском курорте. Туристы отправились купаться во время шторма и не смогли выплыть из моря.

Тирана, Наталья Рязанова

Тирана. Другие новости 16.10.21

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