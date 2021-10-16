СКР расследует беспорядки в ИК-1 Владикавказа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе. Спецподразделения взяли ситуацию под контроль, волнения подавлены, сообщили в ведомстве.

Около 15:30 часов 15 октября в ИК-1 Владикавказа случился бунт заключенных. Он начался с драки двух человек из-за проходивших в учреждении обысков. К беспорядкам подключались все новые участники. Заключенные попытались бежать и выломали решетку на промзону, но территория была оцеплена полицией.

«Не менее двухсот человек приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества. Прибывшие на место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка, пострадавших нет», – рассказали в республиканском управлении СКР.

Следователи возбудили уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках (ч.ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ). На территории колонии работают сотрудники СКР, прокуратуры и ФСИН, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Владикавказ, Наталья Рязанова

Владикавказ. Другие новости 16.10.21

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