Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Пассажирский автобус с туристами слетел с дороги и перевернулся в турецком Манавгате. Внутри находились семеро россиян, их доставили в больницу.

Авария случилась около 8 утра по местному времени. Автобус перевозил иностранцев в туристический центр Соргун Шаттыенгель. Водитель не смог справиться с управлением на скользкой после дождя дороге, и автобус перевернулся. Двери оказались заблокированы, и пассажирам пришлось разбивать окна, чтобы выбраться из салона, пишет Hurriyet.

Семерым россиянам и гиду понадобилась медицинская помощь. Их осмотрели на месте и отвезли в больницу. Врачи заверили, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

В генконсульстве РФ в Турции подтвердили факт ДТП и что среди пострадавших есть граждане России. Дипмиссия находится на связи с местными властями по вопросам состояния россиян.

Напомним, 49 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Турции. Один из них перевозил местных школьников, а другой – туристов из России и Украины.

Манавгат, Наталья Рязанова

Манавгат. Другие новости 16.10.21

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