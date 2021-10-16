В Подмосковье 20 школьников отравились в столовой

Прокуратура организовала проверку сообщений о жалобах на отравление школьников в подмосковном городе Клин. За медицинской помощью обратились уже 20 человек, сообщили в ведомстве.

Сообщения о симптомах отравления у учеников разных классов школы №7 посыпались в соцсети 15 октября. Родители жаловались, что у детей тошнота, рвота, вялость, а в приемном покое большая очередь из больных детей и обеспокоенных взрослых.

«Приемное забито. Детей везут в Солнечногорск, Дмитров», «Некоторые остались дома. Все в голос говорят, что плохо стало после завтрака», – написали родители учеников в сообщество «Подслушано Клин».

Сотрудники городской прокуратуры проверят достоверность информации и обстоятельства инцидента. Если сведения подтвердятся, прокуратура примет меры, пояснили в областном ведомстве.

«Прокуратура организовала проверку. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства», – говорится в сообщении.

Напомним, сообщения об отравлениях детей после обеда в школьных столовых участились. Специалисты Роспотребнадзора нашли острую кишечную инфекцию у 37 учеников школы №56 Красноярска. Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, небезопасных для жизни и здоровья потребителей.

Клин, Наталья Рязанова

Клин. Другие новости 16.10.21

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