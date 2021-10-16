В Нижнем Новгороде в ДТП с двумя автобусами пострадали 18 человек

Два автобуса и грузовая «Газель» столкнулись в Нижнем Новгороде. Погибших нет, но пострадали 18 человек. Пятеро в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, «Газель» не уступила дорогу «Лиазу» и выскочила на проезжую часть прямо перед автобусом. В итоге, грузовик врезался в автобус, а тот – во второй автобус, выполнявший рейс маршрутного такси.

«В результате ДТП пострадали 18 человек. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет», – сообщили в пресс-службе нижегородского губернатора.

Глава региона поручил Глеб Никитин поручил своему заместителю лично проконтролировать оказание помощи пострадавшим. Областная прокуратура начала проверку обстоятельств аварии и пообещала принять меры к виновной стороне.

Ранее днем семеро россиян пострадали при ДТП в Турции. Там туристический автобус перевернулся на скользкой от дождя дороге. Угрозы их жизням нет, всех доставили в больницу для осмотра.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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