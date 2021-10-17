До 36 выросло число отравившихся в столовой школьников в Клину

Число обративших за медицинской помощью школьников в Клину увеличилось до 36 человек. К проверке подключился Следственный комитет.

Семерых детей отвезли в Солнечногорскую областную больницу. Сейчас сих состояние удовлетворительное. Другие школьники отправлены домой на амбулаторное лечение, за ними будут наблюдать врачи Клина, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Ранее региональная прокуратура организовала проверку сообщений о массовом отравлении учеников 15 октября после завтрака в школьной столовой. Роспотребнадзор взяли пробы пищи, которой кормили детей в школе №7 Клина. Сотрудники подмосковного Минздрава и СКР также проверяют обстоятельства случившегося.

«Организована проверка по факту отравления учеников одной из школ города Клин. Следователями опрошены должностные лица, истребована необходимая документация», – пояснили в СКР. По итогам проверки следователи решат, будут ли возбуждать уголовное дело.

Клин, Наталья Рязанова

Клин. Другие новости 16.10.21

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