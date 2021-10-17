Прокуратура Орла проверит нападение медведя на дрессировщицу в цирке

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку происшествия с медведем во время циркового шоу в Орле. Зверь напал на дрессировщицу и двух мужчин, которые пытались ее спасти.

Инцидент случился во время вечернего выступления 16 октября. Медведь сначала вел себя спокойно, но потом бросился на работавшую с ним женщину. Двое коллег бросились ей на выручку, и в итоге один мужчина получил травмы, а второй дрессировщик и женщина остались целы.

Местные СМИ сообщили, что дрессировщица беременна, после нападения ее отвезли в больницу для обследования.

«Организована доследственная проверка. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента: опрашиваются сотрудники цирка и очевидцы», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Проходит в цирке и прокурорская проверка. Сотрудники дадут правовую оценку законности размещения цирка, а также проверят, как соблюдались ветеринарные требования при содержании животных и меры безопасности при организации шоу.

Напомним, в Кемеровской области медведь убил грибника. Сотрудники полиции смогли забрать тело погибшего, только отстреливаясь от бродившего поблизости зверя.

Орел, Наталья Рязанова

Орел. Другие новости 17.10.21

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