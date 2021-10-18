СКР возбудил два дела после стрельбы в школе под Пермью

Следователи возбудили уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг после стрельбы в школе пермского поселка. Специалисты будут выяснять, как школьник сумел пронести в учебное заведение огнестрельное оружие.

«Следствием устанавливаются обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию. Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории», – пояснили в краевом управлении Следственного комитета.

Ведомство начало доследственную проверку по факту покушения на убийство. Уже осмотрено место происшествия, ведутся допросы очевидцев. Уголовное дело пока не возбуждено. Напомним, уголовная ответственность наступает с 16 лет. А детей старше 11 лет суд может поместить в специальные учебно-воспитательные учреждения.

Как сообщал «Новый День», утром ученик поселковой школы в Пермском крае пришел на занятия с охотничьим карабином. Он успела выстрелить два раза, прежде чем директор школы уговорами сумела его остановить. Подросток признался, что хотел расправиться с другой школьницей.

Пермь, Наталья Рязанова

Пермь. Другие новости 18.10.21

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