Ущерб от преступлений в России достиг 345 млрд рублей

МВД опубликовало статистические итоги работы за девять месяцев 2021 года. С начала года преступники забрали жизни более 17 тыс. человек и имущества на 345 млрд рублей.

В результате преступлений в стране погибли 17,7 тыс. человек, из них чуть больше трети (37,5%) – в сельской местности. Еще 24,7 тыс. человек получили различные травмы.

Ущерб от преступлений за девять месяцев составил 345,7 млрд рублей, и 88% его приходятся на противоправную деятельность в городской местности. В прошлом году сумма ущерба за тот же период была на 11,9% больше.

По данным МВД, 59,4% привлеченных к ответственности лиц были рецидивистами, а почти на каждое четвертое преступление злоумышленники шли пьяными. Каждое 35-е преступление совершено с участием несовершеннолетних, но в 2020 году их было на 16,1% больше.

Уровень преступности с января по сентябрь сократился на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 7,1%, тяжких побоев – на 12,1%, разбоев – на 18,5%, грабежей – на 19,1%, краж – на 1,6%. Число криминальных деяний в общественных местах уменьшилось на 5,4%.

Напомним, по итогам восьми месяцев ущерб от преступлений составил около 300 млрд рублей, а число погибших не превышало 15,8 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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